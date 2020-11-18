Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус у регіонах

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 17 листопада, вірус виявили у 12 тис. 496 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 570 тис. 153 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 8 тис. 96 людей, а в цілому вже одужали 259 тис. 79 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 256 осіб. Загальна кількість жертв становить 10 тис. 112 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 650 тис. 501.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (1213 хворих), Дніпропетровській області (1023 інфікованих) та Запорізькій області (708 нових випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 17 листопада фіксувалася у Кіровоградській та Луганській областях — 65 та 71 випадків відповідно.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 53 тис. 855 (+1 тис. 213);

Вінницька — 14 тис. 306 (+203);

Волинська — 19 тис. 648 (+351);

Дніпропетровська — 23 тис. 900 (+1 тис. 023);

Донецька — 18 тис. 257 (+544);

Житомирська — 23 тис. 988 (+541);

Закарпатська — 20 тис. 146 (+320);

Запорізька — 20 тис. 733 (+708);

Івано-Франківська — 29 тис. 542 (+570);

Київська — 26 тис. 561 (+774);

Кіровоградська — 3 тис. 818 (+65);

Луганська — 5 тис. 286 (+71);

Львівська — 38 тис. 577 (+607);

Миколаївська — 13 тис. 394 (+396);

Одеська — 34 тис. 806 (+630);

Полтавська — 16 тис. 418 (+534);

Рівненська — 25 тис. 904 (+308);

Сумська — 19 тис. 514 (+611);

Тернопільська — 24 тис. 242 (+304);

Харківська — 49 тис. 67 (+481);

Херсонська — 7 тис. 624 (+267);

Хмельницька — 23 тис. 952 (+405);

Черкаська — 15 тис. 33 (+800);

Чернівецька — 29 тис. 126 (+434);

Чернігівська — 12 тис. 456 (+336).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин вихідного дня, який запровадили у Міністерстві охорони здоров’я, повинен знизити кількість нових хворих на коронавірус на 15−20%. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що зниження можна буде спостерігати вже через 14 днів.