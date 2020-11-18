Коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146503-statistika-koronavirusa-nepravdiva-komu-eto-vygodno-rasskazal-immunolog.html

Ракурс

На сегодня, согласно официальной статистике коронавируса, COVID-19 инфицировано всего лишь 0,6% населения земли. Если эту цифру воспринимать серьезно, то такая пандемия может затянуться лет на двадцать. Понятно, что это совсем не так. Реально коронавирусной инфекцией переболели в 5−10 раз больше людей, то есть 200−500 млн человек.

Как рассказал в интервью «Ракурсу» иммунолог Андрей Волянский, в мире упорно делается акцент на количестве официально инфицированных. Такая статистика коронавируса, по его мнению, выгодна ВОЗ, а также тем, кто раздает и осваивает миллиарды.

«Во-первых, предварительная летальность составляет 2,8% и выглядит устрашающе. Если показать реальную летальность в 0,3−0,5%, то у здравомыслящих людей возникнет много неловких вопросов: „Зачем локдаун? Зачем безвозвратно вбрасывать миллиарды в преодоление не первой и не последней эпидемии одной из многих инфекций?“. Во-вторых, если признать, что 80−90% случаев ускользают от фиксации, это означает, что в демократических странах эпидрасследование несовершенно и диагностика недостоверна», — говорит врач.

Волянский утверждает, что количество заболевших коронавирусом — это крайне условный критерий, потому что данный показатель зависит от проведения или непроведения эпидрасследования, от количества тестов. Более объективный критерий — количество летальных исходов. Именно этот показатель точнее отражает развитие пандемии.

«В течение сентября-октября в мире была четкая линейная зависимость — 5300−5400 смертей в сутки, в ноябре-декабре возможны 6−10 тыс. летальных исходов ежедневно в силу того, что в Северном полушарии проживает 90% населения планеты. К концу 2020 года коронавирус унесет 1,6−1,8 млн жизней, что составит 2,6−3% смертей от всех причин в мире», — резюмирует иммунолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.