Коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146503-statystyka-koronavirusu-nepravdyva-komu-ce-vygidno-rozpoviv-imunolog.html

Ракурс

На сьогодні, за офіційною статистикою коронавірусу, COVID-19 інфіковано всього лише 0,6% населення землі. Якщо цю цифру сприймати серйозно, то така пандемія може затягнутися років на двадцять. Зрозуміло, що це зовсім не так. Реально познайомилися з вірусом у 5−10 разів більше людей, тобто 200−500 млн осіб.

Як розповів в інтерв’ю «Ракурсу» імунолог Андрій Волянський, у світі наполегливо робиться акцент на кількості офіційно інфікованих. Така статистика коронавірусу, на його думку, вигідна ВООЗ, а також тим, хто роздає та освоює мільярди.

«По-перше, попередня летальність становить 2,8% і виглядає страхітливо. Якщо показати реальну летальність у 0,3−0,5%, то у розсудливих людей виникне багато незручних запитань: „Навіщо локдаун? Навіщо безповоротно вкидати мільярди в подолання не першої і не останньої епідемії однієї з багатьох інфекцій?“. По-друге, якщо визнати, що 80−90% випадків вислизають від фіксації, це означає, що в демократичних країнах епідрозслідування недосконале і діагностика неправдива», — каже лікар.

Волянський стверджує, що кількість хворих на коронавірус — це вкрай умовний критерій, тому що цей показник залежить від проведення або непроведення епідрозслідування, від кількості тестів. Більш об'єктивний критерій — кількість летальних випадків. Саме цей показник точніше відбиває розвиток пандемії.

«Протягом вересня-жовтня у світі була чітка лінійна залежність — 5300−5400 смертей на добу, в листопаді-грудні можливі 6−10 тис. летальних випадків щодня з огляду на те, що в Північній півкулі проживає 90% населення планети. До кінця 2020 року коронавірус забере 1,6−1,8 млн життів, що становитиме 2,6−3% смертей від усіх причин у світі», — резюмує імунолог.

З повним текстом інтерв’ю можна ознайомитися за покликанням.