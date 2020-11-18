Коронавірус у Києві — померли вже понад тисяча киян (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146655-koronavirus-u-kyievi-pomerly-vje-ponad-tysyacha-kyyan-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує забирати життя жителів столиці. За минулу добу, 17 листопада, зафіксовано ще 23 летальні випадки. Загалом за весь час епідемії коронавірусна хвороба COVID-19 забрала життя вже 1 тис. 13 киян.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Загалом за минулу добу в Києві виявили 1 тис. 213 нових випадків COVID-19, серед них 39 медиків. Загалом у столиці вже зафіксовано 53 тис. 855 випадків цього захворювання.
Серед нових випадків коронавірусу у Києві:
- 673 жінки віком від 18 до 94 років;
- 51 дівчинка віком від 25 днів до 17 років;
- 451 чоловік віком від 18 до 89 рокiв;
- 38 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.
Госпіталізували за добу 94 пацієнтів. Всього на стаціонарному лікуванні в Києві перебуває 1 ти. с 961 хворих на COVID-19, з них 32 дитини. Кисневу підтримку отримують 1 тис. 2 людини, під апаратами тучної вентиляції легенів (ШВЛ) — 31 хворий.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких районах столиці:
- Шевченківському — 169 випадків;
- Подільському — 160 випадків;
- Деснянському районі — 137 випадків.
Одужали за добу 430 людей. Всього коронавірус подолали вже 19 тис. 556 киян.
Нагадаємо, загалом за 17 листопада в Україні від COVID-19 померли 256 осіб.