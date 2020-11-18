У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Топ Новини»

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Коронавірус у Києві продовжує забирати життя жителів столиці. За минулу добу, 17 листопада, зафіксовано ще 23 летальні випадки. Загалом за весь час епідемії коронавірусна хвороба COVID-19 забрала життя вже 1 тис. 13 киян.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Загалом за минулу добу в Києві виявили 1 тис. 213 нових випадків COVID-19, серед них 39 медиків. Загалом у столиці вже зафіксовано 53 тис. 855 випадків цього захворювання.

Серед нових випадків коронавірусу у Києві:

673 жінки віком від 18 до 94 років;

51 дівчинка віком від 25 днів до 17 років;

451 чоловік віком від 18 до 89 рокiв;

38 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.

Госпіталізували за добу 94 пацієнтів. Всього на стаціонарному лікуванні в Києві перебуває 1 ти. с 961 хворих на COVID-19, з них 32 дитини. Кисневу підтримку отримують 1 тис. 2 людини, під апаратами тучної вентиляції легенів (ШВЛ) — 31 хворий.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких районах столиці:

Шевченківському — 169 випадків;

Подільському — 160 випадків;

Деснянському районі — 137 випадків.

Одужали за добу 430 людей. Всього коронавірус подолали вже 19 тис. 556 киян.

Нагадаємо, загалом за 17 листопада в Україні від COVID-19 померли 256 осіб.