Условие для предоставления транша назвали в МВФ после разговора с Зеленским

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Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), 18 ноября прокомментировала свой разговор с президентом Владимиром Зеленским. Глава МВФ заявила о необходимости «полного согласования действий».

Конструктивный телефонный разговор с президентом Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилению борьбы с коррупцией. Полное согласование действий должно предшествовать пересмотру программы, — написала Георгиева в своем Twitter.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что стороны обсудили «важность принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства».

Зеленский также заверил Георгиеву в том, что Украина перезапустила работу комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов «для разработки комплексных законопроектов о судебной реформе». Глава государства убежден, что Киев «поддерживает независимость Нацбанка», а также выполнил «все структурные маяки» и рекомендации МВФ.

Напомним, в июне исполнительный совет МВФ одобрил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долл. 12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 2,1 млрд долл.

Отношения между Киевом и МВФ охладели после сообщений о давлении на представителей «старой команды» в НБУ, отставки Якова Смолия, ситуации с комиссией, которая будет выбирать нового руководителя САП, и конституционным кризисом.