Під час подій Революції гідності, фото: Ivan Bandura

https://racurs.ua/ua/n146738-lideriv-ievromaydanu-vyklykaly-na-dopyt-u-spravi-pro-derjperevorot-zmi.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит низку осіб, які в минулому були лідерами Євромайдану.

Їх допитуватимуть у зв’язку з відкритим ДБР 1 жовтня за заявою нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна, котрий у 2010−2013 роках був першим заступником генпрокурора, кримінальним провадженням № 42020000000001885 по справі щодо державного перевороту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила журналіст Соня Кошнкіна.

За її словами, на допит викликають:

виконувача обов’язків президента України після втечі Віктора Януковича Олександра Турчинова;

колишнього коменданта Самооборони Майдану та екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія;

чинного мера Києва та одного з лідерів опозиції в часи Революції гідності Віталія Кличка;

колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка;

екс-нардепа Сергія Пашинського;

екс-нардепа Тетяну Чороновол.

Кошкіна зазначає, що їх викликали на різні дати, але слідчий в усіх випадках один.

Це — тільки частина прізвищ. Думаю, їх набагато більше, — наголосила вона.

Парубій у коментарі агентству УНІАН підтвердив, що його викликали на допит стосовно події на Майдані 2013−2014 років.

Він зазначив, що його викликали як свідка. Також він не пам’ятає, щоб у повістці були слова «державний переворот».

Мене вже викликали на цей понеділок (23 листопада), на 16.00, але мій адвокат їм зателефонував, і вони сказали, що перенесуть допит. Якщо викличуть ще раз, то піду, — зазначив політик.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, силовики прийшли з обшуками до розташованого в Києві Національного музею Революції гідності.