Обшуки в музеї Революції гідності пояснили в СБУ. Фото: zik.ua

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Обшуки в Національному музеї Революції гідності в Києві пояснили в Службі безпеки України.

У спецслужбі наголосили, що їхні співробітники здійснюють лише «оперативний супровід» слідчих дій в музеї, а обшуки проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Про це СБУ повідомила у Telegram.

Зазначається, що правоохоронці підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта. Наразі триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідчі вважають, що керівництво музею уклало договори на майже 150 млн грн на роботи із реконструкції та благоустрою об'єктів меморіального комплексу. Згодом підрядникам перерахували аванс у розмірі 80% від суми договору, що склало 111 млн грн. Однак виявилося, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. А більшість грошей були витрачені не за призначенням.

Нагадаємо, 19 листопада у приміщеннях Національного музею Революції гідності співробітники Національної поліції та Служби безпеки України влаштували обшуки. У поліції Києва переконували, що діяли за ухвалою суду.

Генеральний директор музею Ігор Пошивайло також заявив, що силовики вранці також влаштували обшук в його будинку. Під час слідчих дій були вилучені носії інформації та документація по фінансово-господарській діяльності.