Ліки для онкохворих дітей МОЗ шукає для “Охматдиту” по регіонах — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n146725-liky-dlya-onkohvoryh-ditey-moz-shukaie-po-regionah-zmi-dokument.html

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Ліки для онкохворих дітей, перебої з постачанням яких цьогоріч зафіксовано в регіонах України, Міністерство охорони здоров’я може забрати з областей задля забезпечення потреб «Охматдиту».

Про це написала у Фейсбук 19 листопада очільниця рівненського благодійного фонду «Скарбниця надії» Мар’яна Рева, який опікується онкохворими дітьми. Рева також оприлюднила документ, який МОЗ нібито направив в регіони.

Щоб ви розуміли дно, яке зараз пробите у нашій країні, — викладаю цей документ. Департамент МОЗ просить обласні лікарні та інститут раку уточнити, чи можуть вони поділитися ліками з «Охматдитом»… Головна дитяча лікарня країни шукає ліки, — написала Рева

Вона також порекомендувала поцікавитися про наявність ліків для онкохворих у профільного міністра Максима Степанова, який «каже, що все є".

Нагадаємо, у вересні в Рівненській обласній дитячій лікарні були відсутні основні препарати хіміотерапії для лікування дітей, що мають різні види гострого лейкозу. Препаратів хіміотерапії для лікування деяких інших видів раку залишилося орієнтовно на два-три місяці. Про це у Фейсбук повідомляла нардеп Соломія Бобровська. За її словами, МОЗ так і не провело закупівлю ліків для важкохворих дітей по жодній з 10 програм.

10 листопада у «Скарбниці надії» повідомили результати візиту Степанова до регіону. Міністр сказав, що ліки є, а рівненська лікарня «не вміє комунікувати з іншими закладами». Однак у регіоні ліки для ВІЛ-інфікованих пацієнтів з липня купували благодійні організації. Степанов зазначив, що «такого не може бути». Згодом до лікарні надійшли деякі ліки.

Наголошуємо на тому, що це не поставки 2020 року, це перерозподіл залишків з поставок 2018−2019 років. Після акції протесту МОЗ точково і аврально передав на Рівне окремі препарати. Це часткове гасіння пожежі, а не вирішення проблеми загалом. Діти далі чекають поставок за 2020 рік, — резюмували у фонді.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив передати 61,55 млн грн з передбачених Міністерству охорони здоров’я коштів для державного інвестиційного проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні» на покращення автомобільних доріг загального користування у Львівській області.