Лекарства для онкобольных детей Минздрав ищет по регионам — СМИ

https://racurs.ua/n146725-lekarstva-dlya-onkobolnyh-detey-minzdrav-ischet-po-regionam-smi-dokument.html

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Лекарства для онкобольных детей, перебои с поставками которых в этом году зафиксированы в регионах Украины, Министерство здравоохранения может забрать из регионов для обеспечения потребностей «Охматдета».

Об этом написала в Фейсбук 19 ноября глава ровенского благотворительного фонда «Скарбниця надії» Марьяна Рева, который занимается онкобольными детьми. Рева также обнародовала документ, который Минздрав якобы направил в регионы.

Чтобы вы понимали дно, которое сейчас пробито в нашей стране, — публикую этот документ. Департамент Минздрава просит областные больницы и институт рака уточнить, могут ли они поделиться лекарствами с «Охматдетом»… Главная детская больница страны ищет лекарства, — написала Рева

Она также порекомендовала поинтересоваться у профильного министра Максима Степанова о наличии лекарств для онкобольных, поскольку он «говорит, что все есть».

Напомним, в сентябре в Ровенской областной детской больнице отсутствовали основные препараты химиотерапии для лечения детей, имеющих различные виды острого лейкоза. Препаратов химиотерапии для лечения других видов рака осталось ориентировочно на два-три месяца. Об этом в Фейсбуке сообщала нардеп Соломия Бобровская. По ее словам, Минздрав так и не провел закупку лекарств для тяжелобольных детей ни по одной из 10 программ.

10 ноября в «Скарбнице надії» сообщили результаты визита Степанова в регион. Министр сказал, что лекарства есть, а ровенская больница «не умеет коммуницировать с другими учреждениями». Однако в регионе лекарства для ВИЧ-пациентов с июля покупали благотворительные организации. Степанов отметил, что «такого не может быть». Впоследствии в больницу поступили некоторые лекарства.

Подчеркиваем, что это не поставки 2020 года, это перераспределение остатков по поставкам 2018−2019 годов. После акции протеста Минздрав точечно и аврально передал в Ровно отдельные препараты. Это частичное тушения пожара, а не решение проблемы в целом. Дети дальше ждут поставок 2020 года, — резюмировали в фонде.

Напомним, 27 октября сообщалось, что Кабинет министров решил передать 61,55 млн грн из предусмотренных Министерству здравоохранения средств для государственного инвестиционного проекта «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине» на улучшение автомобильных дорог общего пользования во Львовской области.