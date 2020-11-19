Электронное направление на ПЦР-тестирование введут в Украине

Электронное направление на ПЦР-тестирование готовит украинцам Минцифры. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n146722-elektronnoe-napravlenie-na-pcr-testirovanie-vvedut-v-ukraine.html

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Бороться с коронавирусной болезнью COVID-19 украинцам помогут цифровые решения, уверены в правительстве.

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения работает над централизацией сбора информации относительно фактов и подозрений о случаях инфекционных заболеваний. Это позволит быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств. Об этом 19 ноября сообщил вице-премьер Михаил Федоров в Telegram.

Также чиновники хотят создать чат-бот для координации госпитализации и открытый дашборд свободных мест. Они уверены, что это позволит упростить процесс оперативной госпитализации инфицированных пациентов. Кроме того, предусматривается усовершенствование функционала приложения «Вдома».

В Минцифры обещают запустить электронный рецепт на антибиотики и расширить программу «Доступные лекарства» на антибиотики. Ожидается и введение электронного направления на ПЦР-тестирование, это позволит отслеживать очередь в режиме реального времени.

Федоров добавил, что для того, чтобы эти сервисы были максимально доступными для граждан, власти обещают покрыть территорию Украины скоростным интернетом. По словам вице-премьера, с июля по октябрь 4,7 млн украинцев получили доступ к 4G. В Минцифре обещают к 2021 году подключить к интернету около 10 тыс. социальных объектов: школы, больницы и библиотеки.

Напомним, 18 ноября стало известно, что глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев, то есть около 4 млн граждан могут получить препарат уже в начале 2021 года.