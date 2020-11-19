Штрафы за отсутствие маски узаконил Зеленский

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Штрафы за отсутствие маски узаконил 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня глава государства подписал закон, которым вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в четверг сообщает Офис президента.

Документ дополняет ст. 44−3 кодекса частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада ввела штрафы за отсутствие масок еще 6 ноября. Однако глава государства не спешил его подписывать. Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что принятие этого закона необходимо, поскольку даже люди с бессимптомным течением коронавирусной болезни COVID-19 могут представлять угрозу для здоровья окружающих. Министр отметил, что этот законопроект правительство подало еще в июле, однако руки у депутатов к рассмотрению дошли только сейчас.