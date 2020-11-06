Как будут штрафовать из-за игнорирования масок. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n146155-kak-budut-shtrafovat-iz-za-ignorirovaniya-masok-obyasnenie-deputata.html

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Штраф за пребывание в общественных зданиях без респираторов или защитных масок составит 170 грн.

Человека могут оштрафовать за отсутствие маски в ТЦ, магазине, библиотеке, музее, университете или госучреждении. Об этом заявил нардеп фракции «Слуга народа» Денис Монастырский.

По его словам, из-за отсутствия маски специально выделили минимальный штраф — 170 грн.

Норма о 17 тыс. грн остается действовать для всех других нарушений карантина. Но я вижу и предвижу, что мы в ближайшее время будем предлагать пересмотреть эту норму, — отметил Монастырский.

Депутат отметил, что человека могут оштрафовать только, когда он будет без маски в общественных зданиях. В то же время на улице штрафовать людей нельзя.

Штрафовать! Это об ответственности в общественных зданиях. Это торговые центры, магазины, библиотеки, музеи, больницы, университеты, в том числе государственные учреждения, — заявил нардеп.

Также Монастырский отметил, что отсутствуют требований к тому, какой должна быть маска, она может быть изготовлена ​​самостоятельно.

То есть, шарф, бафф, все, что может закрывать лицо то, что можно изготовить самостоятельно, также принимается, — отметил Монастырский.



Он считает, что закон должен быть подписан, опубликован и вступить в силу на следующей неделе.

Напомним, сегодня, 6 ноября, Верховная Рада ввела штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина без респираторов или защитных масок.