Як штрафуватимуть за неносіння масок. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146155-yak-shtrafuvatymut-za-nenosinnya-masok-poyasnennya-deputata.html

Ракурс

Штраф за перебування в громадських будівлях без респіраторів або захисних масок становитиме 170 грн.

Особу можуть оштрафувати за відсутність маски у ТЦ, магазині, бібліотеці, музеї, університеті чи держустанові. Про це заявив нардеп фракції «Слуга народу» Денис Монастирський.

За його словами, за неносіння маски навмисне виділили мінімальний штраф — 170 грн.

Норма про 17 тис. грн залишається діяти для всіх інших порушень правил карантину. Але я бачу і передбачаю, що ми найближчим часом будемо пропонувати переглянути цю норму, — зазначив Монастирський.

Депутат зауважив, що особу можуть оштрафувати лише, коли вона не матиме маски у громадських будівлях. Водночас на вулиці штрафувати людей не можна.

Штрафувати! Йдеться про відповідальність лише у громадських будівлях. Це торгові центри, магазини, бібліотеки, музеї, лікарні, університети, у тому числі державні установи, — наголосив нардеп.

Також Монастирський зазначив, що відсутні вимог щодо того, якою має бути маска, вона може бути виготовлена самостійно.

Тобто, шарф, бафф, все, що може закривати обличчя те, що можна виготовити самостійно, також сприймається, — зауважив Монастирський.



Він переконаний, що закон має бути підписаний, опублікований і набрати чинності наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, Верховна Рада запровадила штрафи за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час карантину без респіраторів або захисних масок.