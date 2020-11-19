Штрафи за відсутність маски узаконив Зеленський

https://racurs.ua/ua/n146721-shtrafy-za-vidsutnist-masky-uzakonyv-zelenskyy.html

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Штрафи за відсутність маски узаконив 19 листопада президент України Володимир Зеленський. Сьогодні глава держави підписав закон, яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це у четвер повідомляє Офіс президента.

Документ доповнює ст. 44−3 кодексу частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, — йдеться у повідомленні.



Цим законом запроваджується новий окремий штраф за відсутність маски, який становитиме від 170 до 255 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада запровадила штрафи за відсутність масок ще 6 листопада 2020 року. Однак глава держави не поспішав його підписувати. Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що ухвалення цього закону необхідне, оскільки навіть люди з безсимптомним перебігом коронавірусної хвороби COVID-19 можуть становити загрозу для здоров’я оточення. Міністр наголосив, що цей законопроект уряд подав ще в липні, проте руки в депутатів до розгляду дійшли лише зараз.