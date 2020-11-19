Гребенщикова видворили з України. Фото: kino-teatr.ru

https://racurs.ua/ua/n146720-grebenschykova-vydvoryly-z-ukrayiny.html

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Кирило Гребенщиков, російський актор, поповнив список нев’їзних в Україну російських артистів. Він не зміг пройти паспортний контроль в аеропорту «Бориспіль», коли прилетів в Україну із Мінська.

Йому заборонили в’їзд в Україну на три роки через незаконне відвідування окупованого Криму. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише «Українська правда».

Гребенщиков прилетів із Мінська в аеропорт «Бориспіль». Актор розповів, що в Україні він планував взяти участь у телевізійних зйомках.

Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим. Проте Гребенщиков відмовився визнати факт відвідування анексованого Криму.

Після цього прикордонники ухвалили рішення про трирічну заборону на в’їзд до України. Гребенщиков повернувся зворотним рейсом до Білорусі.

Нагадаємо, що у серпні співачка Глюк’oZa (Наталя Іонова) не змогла пройти паспортний контроль в аеропорту «Бориспіль», коли прилетіла в Україну з приватним візитом із Мінська.