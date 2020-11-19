Зеленський відповів «євробляхерам» — Звертайтеся у Раду, фото — 24 канал

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Ракурс

Власники «євроблях» — автомобілів з Європи — отримали відповідь президента України на електронну петицію.

Глава держави переадресував вимоги до законодавчої гілки влади.

27 тисяч громадян підтримали звернення Івана Казачука, у якому той закликав Володимира Зеленського виконати передвиборчу обіцянку про «вирішення питання доступного розмитнення та знаходження на території України автомобіля європейської реєстрації».

Казачук вимагав в президента негайно включити до порядку денного засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики законопроекти № 3704, № 3705, № 3706.

Автор петиції переконаний, що відповідний законопроект дозволить за 30% від вартості розмитнити автомобіль. Такі зміни, на його думку, стануть додатковим джерелом надходження коштів до державного бюджету. Новація також допоможе розмитнити вантажний автомобіль для бізнесу, а не тільки такий, що відповідає вимогам Євро5.

Зеленський відповів, що 9 листопада профільний комітет збирався з приводу «євроблях» і розглядав проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку», а також зміни у Митний кодекс щодо ввезення транспортних засобів в Україні.

Зеленський повідомив, що у Раді з цього приводу створили робочу групу, аби доопрацювати законопроекти, а Офіс президента звернувся до спікера Ради Дмитра Разумкова, аби той сприяв її роботі.

У листопаді 2018 року Верховна Рада значно підвищила штрафних санкцій за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації. Штрафи за перевищення термінів у режимі «транзит», які раніше максимально становили 8500 гривень (понад 10 днів), підвищили за такою шкалою:

прострочення 10 — 20 днів — 8,5 тис. грн;

20 — 30 днів — 85 тис. грн;

понад 30 днів — 170 тис. грн.

Санкції за перевищення термінів у режимі «тимчасового ввезення», які максимально становили 17 тис. грн, зросли так:

прострочення 10 — 20 днів — до 17 тис. грн;

20 — 30 днів — 85 тис. грн;

понад 30 днів — 170 тис. грн.

Однак у грудні 2019 року Рада відтермінувала введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах. Вони досі не діють.

На початку листопада «євробляхери» провели кілька протестів у Києві, перекриваючи вулицю Грушевського поблизу Верховної Ради. Вони вимагали прийняти законопроект № 3704 про доступне розмитнення іноземних автомобілів.