Зеленский ответил «евробляхерам» — Обращайтесь в Раду, фото — 24 канал

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Ракурс

Владельцы «евроблях» — автомобилей из Европы — получили ответ президента Украины на электронную петицию.

Глава государства переадресовал их требования в законодательную ветвь власти.

27 тыс. граждан поддержали обращение Ивана Казачука, в котором тот призвал Владимира Зеленского выполнить предвыборное обещание о «решении вопроса доступной растаможки и нахождения на территории Украины автомобиля на европейской регистрации».

Казачук требовал у президента немедленно включить в повестку дня заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики законопроекты № 3704, № 3705, № 3706.

Автор петиции убежден, что соответствующий законопроект позволит за 30% от стоимости растаможить автомобиль. Такие изменения, по его мнению, станут дополнительным источником поступления средств в государственный бюджет.

Зеленский ответил, что 9 ноября профильный комитет собирался по поводу «евроблях» и рассматривал проект закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога», а также об изменениях в Таможенный кодекс по поводу ввоза транспортных средств в Украину.

Зеленский сообщил, что в Раде по этому поводу создали рабочую группу, чтобы доработать законопроекты, а Офис президента обратился к спикеру Дмитрию Разумкову, чтобы тот способствовал ее работе.

В ноябре 2018 года Верховная Рада значительно повысила санкции за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации. Штрафы за превышение сроков в режиме «транзит», которые ранее максимально составляли 8,5 тыс. грн (более 10 дней), повысили по следующей шкале:

просрочка 10 — 20 дней — 8,5 тыс. грн;

20 — 30 дней — 85 тыс. грн;

более 30 дней — 170 тыс. грн.

Санкции за превышение сроков в режиме «временного ввоза», которые раньше максимально составляли 17 тыс. грн, выросли так:

просрочки 10 — 20 дней — до 17 тыс. грн;

20 — 30 дней — 85 тыс. грн;

более 30 дней — 170 тыс. грн.

Однако в декабре 2019 года Рада отложила введение увеличенных штрафов за нарушение правил ввоза авто на еврономерах. Они до сих пор не действуют.

В начале ноября «евробляхеры» провели несколько протестов в Киеве, перекрывая улицу Грушевского возле Верховной Рады. Они требовали принять законопроект № 3704 о доступной растаможке иностранных автомобилей.