Гребенщикова выдворили из Украины. Фото: kino-teatr.ru

https://racurs.ua/n146720-grebenschikova-vydvorili-iz-ukrainy.html

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Кирилл Гребенщиков, российский актер, пополнил список невъездных в Украину российских артистов. Он не смог пройти паспортный контроль в аэропорту «Борисполь», когда прилетел в Украину из Минска.

Ему запретили въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет «Украинская правда».

Гребенщиков прилетел из Минска в аэропорт «Борисполь». Актер рассказал, что в Украине он планировал принять участие в телевизионных съемках.

Во время паспортного контроля пограничники установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым. Однако Гребенщиков отказался признать факт посещения аннексированного Крыма.

После этого пограничники вынесли ему трехлетний запрет на въезд в Украину. Гребенщиков вернулся обратным рейсом в Беларусь.

Напомним, что в августе певица Глюк’oZa (Наталья Ионова) не смогла пройти паспортный контроль в аэропорту «Борисполь», когда прилетела в Украину с частным визитом из Минска.