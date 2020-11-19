Електронне направлення на ПЛР-тестування готує українцям Мінцифри. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n146722-elektronne-napravlennya-na-plr-testuvannya-vvedut-v-ukrayini.html

Ракурс

Боротися з коронавірусною хворобою COVID-19 українцям допоможуть цифрові рішення, впевнені в уряді.

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоров’я працює над централізацією збору інформації щодо фактів та підозр про випадки інфекційних захворювань. Це дозволить швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлі ліків. Про це 19 листопада повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров у Telegram.

Також урядовці хочуть створити чат-бот для координації госпіталізації та відкритий дашборд вільних місць. Вони впевнені, що це дозволить спростити процес оперативної госпіталізації інфікованих пацієнтів. Крім того, передбачається удосконалення функціоналу додатку «Вдома».

У Мінцифри обіцяють запустити електронний рецепт на антибіотики та розширити програму «Доступні ліки» на антибіотики. Очікується й запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, можливо буде відстежувати чергу в режимі реального часу.

Федоров додав, що для того, щоб ці сервіси були максимально доступними для громадян, влада обіцяє покрити територію України швидкісним інтернетом. За словами віце-прем'єра, з липня по жовтень 4,7 млн українців отримали доступ до 4G. У Мінцифрі обіцяють до 2021 року підключити до інтернету близько 10 тис. соціальних об'єктів: школи, лікарні та бібліотеки.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу. Безкоштовно вакцинуватися зможуть 20% українців, тобто близько 4 млн громадян можуть отримати препарат вже на початку 2021 року.