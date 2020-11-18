Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн осіб. Фото: pravda.com

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Глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Безкоштовно вакцинуватися зможуть 20% українців. Близько 4 млн громадян можуть отримати препарат вже на початку 2021 року. Вакцинація відбуватиметься за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів України та урядів інших країн. Про це 18 листопада повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX, має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно, — йдеться в повідомленні.



За словами Ляшка, до глобального механізму COVAX включений кандидат у вакцини від американського виробника Moderna. Попередні результати дослідження цього препарату вказали на 95% ефективності попередження розвитку коронавірусу.

Нагадаємо, Україна хоче постачати з Бразилії вакцину від COVID-19. Посольство України у Бразилії вже надіслало запити бразильським державним інститутам щодо можливого експорту вакцини.