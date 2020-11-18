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Украина бесплатно получит вакцину от коронавируса для 4 млн человек. Фото: pravda.com

COVAX подтвердил предоставление Украине бесплатной вакцины от COVID-19 — Ляшко

18 ноя 2020, 20:06
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Глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса.

Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев. Около 4 млн граждан могут получить препарат уже в начале 2021 года. Вакцинация будет происходить за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров Украины и правительств других стран. Об этом 18 ноября сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, которая равна 20% населения бесплатно, — говорится в сообщении.


По словам Ляшко, к глобальному механизму COVAX включен кандидат в вакцины от американского производителя Moderna. Предварительные результаты исследования этого препарата указали на 95% эффективности предупреждения развития коронавируса.

Напомним, Украина хочет поставлять из Бразилии вакцину от COVID-19. Посольство Украины в Бразилии уже направило запросы бразильским государственным институтам относительно возможного экспорта вакцины.

Источник: Ракурс


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