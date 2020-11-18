Локдаун в Украине из-за коронавируса не нужен, считает иммунолог

Коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146505-lokdaun-v-ukraine-iz-za-koronavirusa-ne-nujen-schitaet-immunolog.html

Ракурс

Все то, что пережили Италия, Испания, нам придется пережить сейчас. Деньги ковидного фонда потрачены, взять их негде. Разве что напечатать. Надо ли вводить локдаун в Украине в связи с коронавирусом?

«Разумный ответ — нет. Жесткий локдаун — вещь нехорошая. Для экономики, социума, психики людей. Ломается бизнес, ломаются судьбы… И мы не получаем адекватного эффекта от столь жестких мер. Рациональные меры — масочный режим, социальное дистанцирование — приносят свои результаты и должны сохраняться», — выразил свое мнение в интервью «Ракурсу» иммунолог Андрей Волянский.

«Ключевая вещь — я говорю об этом уже несколько месяцев — защита групп риска. В Украине этого не происходит. Это не только пожилые люди, это также люди с хроническими заболеваниями. Люди из групп риска болеют тяжело, занимают койки и часто умирают. Что нужно делать? Выявить группы риска. Обследовать, пролечить тех, кому это необходимо, перевести в ремиссию. Написать мануалы для отдельных групп (беременные, диабетики и т. д.). Отдельное руководство для родственников. Обследовать группы риска и родственников на антитела. Привлекать к работе с группами риска уже переболевших», — считает врач.

По его словам, 90% инфицированных коронавирусной инфекцией переносят болезнь бессимптомно или малосимптомно.

«В сентябре я обследовал одну из харьковских школ. У 5% детей обнаружили антитела. Они не болели. Если такие исследования проводить в дальнейшем, этот процент будет расти. Выяснить это можно лишь массовым тестированием на антитела (IgG — антитела памяти). Зачем это нужно конкретному человеку? Чтобы понимать свой статус. Я переболел и уже, скорее всего, не заболею. Я не опасен для своих пожилых родственников, для пациентов. Я могу быть волонтером», — резюмирует Волянский.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.