Когда Украина получит следующий транш МВФ, сообщили в правительстве. Фото: eurointegration.com.ua

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Следующий транш Международного валютного фонда Украина может получить в конце этого года или в начале 2021 года.

К траншу подвязана и макрофинансовая помощь Европейского Союза, транш которой составляет 600 млн евро. Украинские власти должны согласовать с Международным валютным фондом три основных вопроса, чтобы получить заем. Об этом 18 ноября представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил в эфире канала «Украина 24».

Сейчас идет речь о получении одного транша в конце этого года или в начале следующего, — отметил чиновник и подчеркнул, что слухи о том, что программа МВФ под угрозой, не соответствуют действительности.

Мокан добавил, что сотрудничество с Фондом зависит от принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2021 год. Также от подчеркнул, что с МВФ украинская власть еще должна согласовать вопросы антикоррупционной структуры и независимости Нацбанка.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева после разговора с президентом Владимиром Зеленским заявила о необходимости «полного согласования действий».

В июне исполнительный совет МВФ одобрил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долл. Первый транш от МВФ по кредиту в размере 2,1 млрд долл. Украина получила 12 июня.