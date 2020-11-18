Махинации на «Львовской железной дороге» обнаружили правоохранители. Фото: vchasnoua.com СБУ

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Правоохранители блокировали нелегальный механизм поставки на «Львовскую железную дорогу» некачественных российских запчастей.

Бракованные детали российского производства на подконтрольную украинскому правительству территорию Украины завозили с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом 18 ноября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следователи установили, что противоправная схема действовала в течение 2019−2020 годов, а способствовали этому должностные лица регионального филиала «Укрзализныци». Оказалась, что часть запчастей, которые были закуплены для нужд железнодорожников, были вообще непригодны для использования.

В спецслужбе заявляют, что такие действия могли нанести не только экономический ущерб УЗ, но и создавали реальные предпосылки для аварий или других чрезвычайных происшествий в железнодорожной отрасли. Кроме того, в СБУ считают, что часть денег из незаконной сделки могли идти на финансирование террористических ЛНР и ДНР.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В Киеве и Львове продолжаются обыски у должностных лиц «Укрзализныци» и в офисах коммерческих структур поставщиков.

Напомним, в июле Служба безопасности Украины выявила хищение средств ао «Укрзализныця», которое создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.