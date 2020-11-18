Махінації на «Львівській залізниці» виявили правоохоронці. Фото: vchasnoua.com

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Правоохоронці блокували нелегальний механізм постачання на «Львівську залізницю» неякісних російських запчастин.

Браковані деталі російського виробництва на підконтрольну українському уряду територію України завозили з окупованої території Донецької та Луганської областей. Про це 18 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що противоправна схема діяла впродовж 2019−2020 років, а сприяли цьому посадовці регіональної філії «Укрзалізниці». Виявилася, що частина запчастин, які були закуплені для потреб залізничників, були взагалі непридатні для використання.

У спецслужбі заявляють, що такі дії могли завдати не лише економічні збитки УЗ, але й створювали реальні передумови для аварій чи інших надзвичайних подій в залізничній галузі. Крім того, в СБУ вважають, що частина грошей з незаконної оборудки могли йти на фінансування терористичних ЛНР та ДНР.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. У Києві та Львові тривають обшуки у посадовців «Укрзалізниці» та в офісах комерційних структур постачальників.

Нагадаємо, у липні Служба безпеки України виявила розкрадання коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця», яке створювало загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень.