Четверо людей загинули в пожежі в селі на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

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Смертельна на пожежа сталася у Кіровоградській області 18 листопада.

О 13.25 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Варварівка Долинського району горить приватний житловий будинок. Вогнеборці, які гасили пожежу виявили на веранді тіла чотирьох осіб. Зокрема, жертвами пожежі стали двоє дітей 2016 та 2018 років народження. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області.

Повідомляється, що о 14.10 пожежу локалізували на площі 30 м2, а о 14.52 ліквідували. Причину пожежі з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, 28 жовтня пожежа в селі Новокрасне Роздільнянського району Одеської області забрала життя двох дітей. Одному з малюків було два роки, інша дитина була у віці восьми місяців.