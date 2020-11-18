Четыре человека погибли в пожаре в селе на Кировоградщине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n146689-pojar-v-sele-na-kirovogradschine-unes-chetyre-jizni-foto.html

Ракурс

Смертельный пожар произошел в Кировоградской области 18 ноября.

В 13.25 спасатели получили сообщение, что в селе Варваровка Долинского района горит частный жилой дом. Тушившие пожар спасатели обнаружили на веранде тела четырех человек. В частности, жертвами пожара стали два ребенка 2016 и 2018 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.

Сообщается, что в 14.10 пожар локализовали на площади 30 м2, а в 14.52 ликвидировали. Причину пожара выясняют специалисты.

Напомним, 28 октября пожар в селе Новокрасное Раздельнянского района Одесской области унес жизни двух детей. Одному из малышей было два года, другой ребенок был в возрасте восьми месяцев.