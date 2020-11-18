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Ракурс
Четыре человека погибли в пожаре в селе на Кировоградщине. Фото: ГСЧС

Пожар в селе на Кировоградщине унес четыре жизни (ФОТО)

18 ноя 2020, 18:18
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Смертельный пожар произошел в Кировоградской области 18 ноября.

В 13.25 спасатели получили сообщение, что в селе Варваровка Долинского района горит частный жилой дом. Тушившие пожар спасатели обнаружили на веранде тела четырех человек. В частности, жертвами пожара стали два ребенка 2016 и 2018 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.

Сообщается, что в 14.10 пожар локализовали на площади 30 м2, а в 14.52 ликвидировали. Причину пожара выясняют специалисты.

Четыре человека погибли в пожаре в селе на Кировоградщине. Фото: ГСЧС


Четыре человека погибли в пожаре в селе на Кировоградщине. Фото: ГСЧС

Напомним, 28 октября пожар в селе Новокрасное Раздельнянского района Одесской области унес жизни двух детей. Одному из малышей было два года, другой ребенок был в возрасте восьми месяцев.

Источник: Ракурс


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