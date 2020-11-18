YouTube ввел новый вид рекламы — любителям аудиозаписей приготовиться

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YouTube — популярный видеохостинг, принадлежащий американской корпорации Google — сообщил о введении нового вида рекламы, нацеленного на любителей музыки и пользователей сайта, которые больше слушают аудиозаписи, нежели смотрят видеоролики.

Сегодня YouTube представил новые рекламные продукты, с помощью которых маркетологи смогут привлечь посетителей, запускающих только аудио и не включающих дисплей на своих устройствах. О нововведении YouTube рассказал в официальном блоге.

Аудиореклама будет включаться в роликах с неподвижным изображением или простой анимацией и позволит рекламодателям адаптироваться под аудиторию, которая предпочитает больше слушать, чем смотреть. В YouTube отметили, что свыше 50% зарегистрированных пользователей в день проводят более 10 мин за прослушиванием музыки, поэтому аудиореклама должна стать новым решением для брендов, рекламирующих свою продукцию через YouTube.

Также видеохостинг запускает тематические или жанровые подборки из музыкальных каналов. Например, спортивный бренд сможет распространять свою рекламу на фитнес-подборке.

YouTube рекомендует использовать в аудиорекламе дружелюбный голос и креативные звуковые решения. Пользователи смогут избавиться от рекламы через оформление Premium-подписки.