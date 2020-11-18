Авторы учебника по химии распространяют фейк о соде и раке. Фото: Инна Домина

https://racurs.ua/n146687-avtory-uchebnika-po-himii-rasprostranyaut-feyk-o-sode-i-rake.html

Ракурс

Очередной курьез в украинском образовании обговаривают в сети. Авторы учебника по химии за 9 класс поместили ложную информацию о том, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при раке.

Источником фейка оказался сайт Ассоциации пенсионеров. Об этом написала Инна Домина на своей странице в Фейсбук.

В частности, в конце параграфа «Основные классы неорганических соединений», авторы подали информацию, в которой преувеличили полезные свойства соды.

Пищевая сода создает в организме щелочную среду, в которой не могут жить и размножаться раковые клетки, вирусы и бактерии. Кроме того, пищевая сода способствует повышению иммунитета, поэтому советуют пить ее водный раствор для профилактики и лечения онкологических заболеваний, смягчения кашля при простуде, использовать для ингаляций, отбеливания зубов, лечения грибковых инфекций и болезней желудочно-кишечного тракта, — написали авторы.

В то же время они предупредили, что любое применение пищевой соды для лечения надо прежде всего согласовать с врачами.

Авторы также отметили, что взяли эту противоречивую информацию с ресурса uarp.org — сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Монатик и Надежда Дорофеева, украинские звезды эстрады, оказались в одном ряду с Тарасом Шевченко в одной из рабочих тетрадей для украинских школ.