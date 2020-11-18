В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, в связи с чем власти ввели ряд ограничений, в частности на работу стадионов.

Так, футбольный матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и каталонской «Барселоной», который состоится 24 ноября в Киеве на НСК «Олимпийский», пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Отмечается, что Министерство здравоохранения Украины, из-за сложной эпидемической ситуации в столице, считает невозможным привлечение зрителей на этот матч.

В клубе призывают любителей спорта не верить мошенникам, которые якобы продают билеты или организуют туристические поездки на этот матч.

Клуб ФК «Динамо» (Киев) реализацией билетов не занимается, — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Добавим, что среди украинских футбольных клубов зафиксирована еще одна вспышка коронавируса — не менее 10 футболистов донецкого «Олимпика», среди которых футболисты и тренеры, получили положительные результаты теста на коронавирусную болезнь COVID-19, сообщает издание Tribuna.com.

По словам президента «Олимпика» Владислава Гельзина, еще не все результаты тестов поступили, также еще не известно, кто именно заболел. Возможно, из-за этой ситуации не состоится запланированный на 21 ноября матч «Олимпика» против «Зари».

Напомним, всю сборную Украины по футболу отправили на карантин из-за вспышки коронавируса в команде.