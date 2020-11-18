Авиалайнер Boeing 737 Max. Фото: simpleflying.com

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Пассажирский самолет Boeing 737 Max вновь получил от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) разрешение на коммерческую эксплуатацию.

В среду, 18 ноября, регулятор принял соответствующее решение. Эксплуатация самолета была запрещена в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Тогда погибли 346 человек. В компании Boeing заявляют, что самолеты получили новое программное обеспечение. Об этом сообщает DW.

Ранее в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) объявили, что разрешат эксплуатацию Boeing 737 Max после того, как соответствующее разрешение предоставят в США. В EASA выражали удовлетворение внесенными изменениями, а именно обновлением программного обеспечения системы маневрирования (MCAS), неисправность которой и стала основной причиной авиакатастроф.

Как известно, несколько лет назад произошел ряд авиакатастроф с участием авиалайнера Boeing 737 Max. В октябре 2018 года такой самолет упал вблизи индонезийского острова Ява. Тогда погибли все 189 пассажиров и членов экипажа. Расследование авиакатастрофы выявило, что датчик, показывающий угол атаки, давал ложные данные.

А в марте 2019 года самолет этой же модели разбился в Эфиопии. На борту самолета компании Ethiopian Airlines находились 157 человек, но никто не выжил. Пилот «Боинга» перед авиакатастрофой сообщал диспетчерам о проблемах в системе управления.

Впоследствии следствие установило нарушения в официальной системе контроля за производством самолетов Boeing. Как оказалось, FAA делегировала основные надзорные задачи самому концерну.