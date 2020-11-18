Самые дорогие города мира на фоне пандемии коронавируса назвали эксперты

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Самые дорогие для жизни крупные города мира в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19 назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) в докладе Worldwide Cost of Living 2020.

Гонконг, согласно этому рейтингу, набрал 103 балла и продолжает находиться на первом месте. Впрочем, теперь он разделяет первое место с Цюрихом и Парижем, которые поднялись по сравнению с предыдущим годом, сообщает агентство «РБК».

При расчете этого рейтинга учитываются цены на 138 различных товаров и услуг — от продуктов и одежды до стоимости аренды жилья и обучения детей в частных школах.

За эталон берется Нью-Йорк, стоимость жизни в котором принимается за 100 баллов, по которым оцениваются показатели других городов. Другим городам присваивается большее или меньшее число баллов, в зависимости от того, дороже или дешевле в них жить по сравнению с Нью-Йорком.

Сам Нью-Йорк в рейтинге опустился на три позиции, оказавшись на седьмом месте вместе с Женевой и Осакой.

Также в десятку самых дорогих вошли Сингапур, Тель-Авив, Копенгаген и Лос-Анджелес.

Киев оказался среди городов, которые больше всех опустились в этом рейтинге. Столица Украины теперь занимает 101-е место, опустившись на 15 позиций. Также на 15 позиций опустился Стамбул, который теперь на 111-й строчке. Столице РФ Москва находится на 106 месте, потеряв сразу 20 позиций.

Такие изменения в рейтингах эксперты объясняют, в частности, колебаниями стоимости национальных валют — в то время как гривна или рубль упали к доллару, евро, наоборот, вырос, что привело к поднятию в этом рейтинге городов Евросоюза.

Напомним, компания Google недавно опубликовала рейтинг самых популярных среди украинцев в 2020 году мест отдыха.