Найдорожчі міста світу на тлі пандемії коронавірусу назвали експерти

Вартість проживання зменшується на тлі пандемії коронавірусу, фото:

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Найдорожчі для проживання великі міста світу в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 назвали аналітики Economist Intelligence Unit (EIU) у доповіді Worldwide Cost of Living 2020.

Гонконг, згідно з цим рейтингом, набрав 103 бали і продовжує перебувати на першому місці. Втім, тепер він розділяє першу сходинку з Цюрихом та Парижем, котрі піднялися, порівняно з попереднім роком, повідомляє агентство «РБК».

При розрахунку цього рейтингу враховуються ціни на 138 різних товарів і послуг — від продуктів та одягу до вартості оренди житла і навчання дітей в приватних школах.

За еталон береться Нью-Йорк, вартість життя в якому приймається за 100 балів, стосовно яких оцінюються показники інших міст. Іншим містам присвоюється більше чи менше число балів, залежно від того, дорожче чи дешевше в них жити порівняно з Нью-Йорком.

Сам Нью-Йорк у рейтингу опустився на три позиції, опинившись на сьомому місці разом із Женевою та Осакою.

Також до десятки найдорожчих увійшли Сінгапур, Тель-Авів, Копенгаген та Лос-Анджелес.

Київ опинився серед міст, які найбільше опустилися в цьому рейтингу. Столиця України тепер посідає 101-е місце, опустившись на 15 позицій. Також на 15 позицій опустився Стамбул, котрий тепер на 111-й сходинці. Столиці РФ Москва перебуває на 106 місці, втративши відразу 20 позицій.

Такі зміни в рейтингах експерти пояснюють, зокрема, коливаннями вартості національних валют — в той час як гривня чи російський рубль впали до долара, євро, навпаки, виріс, що призвело до підняття у цьому рейтингу міст Євросоюзу.

Нагадаємо, компанія Google нещодавно опублікувала рейтинг найпопулярніших серед українців у 2020 році місць відпочинку.