Авіалайнер Boeing 737 Max. Фото: simpleflying.com

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Пасажирський літак Boeing 737 Max знову отримав від Федерального управління цивільної авіації США (FAA) дозвіл на комерційну експлуатацію.

У середу, 18 листопада, регулятор ухвалив відповідне рішення. Експлуатацію літака було заборонено в березні 2019 року після двох авіакатастроф в Індонезії та Ефіопії. Тоді загинули 346 осіб. В компанії Boeing заявляють, що літаки отримали нове програмне забезпечення. Про це повідомляє DW.

Раніше в Європейському агентстві авіаційної безпеки (EASA) оголосили, що дозволять експлуатацію Boeing 737 Max після того, як відповідний дозвіл нададуть у США. В EASA висловлювали задоволення внесеними змінами, а саме оновленням програмного забезпечення системи маневрування (MCAS), несправність якої і стала основною причиною авіакатастроф.

Як відомо, кілька років тому сталася низка авіакатастроф за участю авіалайнера Boeing 737 Max. У жовтні 2018 року такий літак впав поблизу індонезійського острова Ява. Тоді загинули всі 189 пасажирів і членів екіпажу. Розслідування авіакатастрофи виявило, що датчик, котрий показує кут атаки, давав помилкові дані.

А в березні 2019 року літак цієї ж моделі розбився в Ефіопії. На борту літака компанії Ethiopian Airlines перебували 157 осіб, але ніхто не вижив. Пілот «Боїнга» перед авіакатастрофою повідомляв диспетчерам про проблеми в системі управління.

Згодом слідство встановило порушення в офіційній системі контролю за виробництвом літаків Boeing. Як виявилося, FAA делегувала основні наглядові задачі самому концерну.