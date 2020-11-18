В Україні триває епідемія коронавірусу

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, у зв’язку з чим влада запровадила низку обмежень, зокрема на роботу стадіонів.

Так, футбольний матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та каталонською «Барселоною», який має відбутися 24 листопада у Києві на НСК «Олімпійський», пройде без глядачів. Про це повідомляє прес-служба «Динамо».

Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я України, через складну епідемічну ситуацію в столиці, вважає неможливим залучення глядачів на цей матч.

У клубі закликають любителів спорту не вірити шахраям, котрі нібито продають квитки чи організовують туристичні поїздки на цей матч.

Клуб ФК «Динамо» (Київ) реалізацією квитків не займається, — наголошується в повідомленні прес-служби.

Додамо, що серед українських футбольних клубів зафіксовано ще один спалах коронавірусу — щонайменше 10 футболістів донецького «Олімпіка», серед яких футболісти та тренери, отримали позитивні результати тесту на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє видання Tribuna.com.

За словами президента «Олімпіка» Владислава Гельзина, ще не всі результати тестів надійшли, також ще не відомо, хто саме захворів. Можливо, через цю ситуацію не відбудеться запланований на 21 листопада матч «Олімпіка» проти «Зорі».

Нагадаємо, всю збірну України з футболу відправили на карантин через спалах коронавірусу в команді.