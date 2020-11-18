Автори підручника з хімії поширюють фейк про соду і рак. Фото: Інна Доміна на Фейсбуці

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Черговий курйоз трапився в українській освіті. Автори підручника з хімії за 9 клас помістили туди неправдиву інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при раку.

Джерелом фейку виявився сайт Асоціації пенсіонерів. Про це написала Інна Доміна на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зокрема, наприкінці параграфу «Основні класи неорганічних сполук», автори подали інформацію, де перебільшили корисні властивості соди.

Харчова сода створює в організмі лужне середовище, в якому не можуть жити і розмножуватися ракові клітини, віруси та бактерії. Крім того, харчова сода сприяє підвищенню імунітету, тому радять пити її водний розчин для профілактики і лікування онкологічних захворювань, пом’якшення кашлю під час застуди, використовувати для інгаляцій, відбілювання зубів, лікування грибкових інфекцій і хвороб шлунково-кишкового тракту, — написали автори.

Водночас вони попередили, що будь-яке застосування харчової соди для лікування треба насамперед узгодити з лікарями.

Автори також зазначили, що взяли цю суперечливу інформацію з ресурсу uarp.org — сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.

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