YouTube додав нову рекламу — шанувальникам аудіозаписів приготуватися

https://racurs.ua/ua/n146690-youtube-dodav-novu-reklamu-shanuvalnykam-audiozapysiv-prygotuvatysya.html

Ракурс

YouTube — популярний відеохостинг, що належить американській корпорації Google — повідомив про запровадження нового виду реклами, націленого на любителів музики і користувачів сайту, котрі віддають перевагу прослуховуванню аудіозаписів, аніж перегляду відеороликів.

Сьогодні YouTube представив нові рекламні продукти, за допомогою яких маркетологи зможуть залучити відвідувачів, зосереджених виключно на аудіодоріжках. Такі користувачі рідко вмикають дисплей на своїх пристроях для перегляду відео. Про нововведення YouTube розповів в офіційному блозі.

Тому тепер аудіореклама запускатиметься в роликах із нерухомим зображенням або простою анімацією і дозволить рекламодавцям адаптуватися під аудиторію, яка вважає за краще більше слухати, аніж дивитися. В YouTube зауважили, що понад 50% зареєстрованих користувачів щодня проводять більше 10 хв за прослуховуванням музики, тому аудіореклама допоможе брендам рекламувати свою продукцію на YouTube.

Також відеохостинг запускає тематичні або жанрові підбірки з музичних каналів. Наприклад, спортивний бренд зможе поширювати свою рекламу у фітнес-добірці.

YouTube рекомендує використовувати в аудіорекламі доброзичливий голос і креативні звукові рішення. Користувачі зможуть позбутися реклами через оформлення Premium-підписки.