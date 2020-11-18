Коли Україна отримає наступний транш МВФ, повідомили в уряді. Фото: eurointegration.com.ua

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Наступний транш Міжнародного валютного фонду Україна може отримати наприкінці цього року або на початку 2021 року.

До траншу підв’язана й макрофінансова допомога Європейського Союзу, транш якої становить 600 млн євро. Українська влада повинна погодити з Міжнародним валютним фондом три основних питання, щоб отримати позику. Про це 18 листопада представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан заявив в ефірі каналу «Україна 24».

Зараз йде мова про отримання одного траншу в кінці цього року або на початку наступного, — зазначив посадовець і наголосив, що чутки про те, що програма МВФ під загрозою, не відповідають дійсності.

Мокан додав, що співпраця з Фондом залежить від ухвалення Верховною Радою державного бюджету на 2021 рік. Також від підкреслив, що з МВФ українська влада ще повинна погодити питання антикорупційної структури і незалежності Нацбанку.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва після розмови з президентом Володимиром Зеленським заявила про необхідність «повного узгодження дій».

У червні виконавча рада МВФ схвалила 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. Перший транш від МВФ по кредиту в розмірі 2,1 млрд дол. Україна отримала 12 червня.