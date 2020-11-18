Локдаун в Україні через коронавірус не потрібен, вважає імунолог

Коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146505-lokdaun-v-ukrayini-cherez-koronavirus-ne-potriben-vvajaie-imunolog.html

Ракурс

Все те, що пережили Італія, Іспанія, нам доведеться пережити зараз. Гроші ковідного фонду витрачено, взяти їх ніде. Хіба що надрукувати. Чи треба вводити локдаун в Україні через коронавірус?

«Розумна відповідь — ні. Жорсткий локдаун — річ погана. Для економіки, соціуму, психіки людей. Ламається бізнес, ламаються долі… І ми не отримуємо адекватного ефекту від таких жорстких заходів. Раціональні заходи — масковий режим, соціальне дистанціювання — приносять свої результати і повинні зберігатися», — висловив свою думку в інтерв’ю «Ракурсу» імунолог Андрій Волянський.

«Ключова річ — я говорю про це вже кілька місяців — захист груп ризику. В Україні цього не відбувається. Це не тільки люди похилого віку, це також люди з хронічними захворюваннями. Люди з груп ризику хворіють важко, займають ліжка і часто помирають. Що потрібно робити? Виявити групи ризику. Обстежити, пролікувати тих, кому це необхідно, перевести в ремісію. Написати мануали для окремих груп (вагітні, діабетики тощо). Окреме керівництво для родичів. Обстежити групи ризику і родичів на антитіла. Залучати до роботи з групами ризику тих, хто вже перехворів», — вважає лікар.

За його словами, 90% інфікованих коронавірусною інфекцією переносять хворобу безсимптомно або малосимптомно.

«У вересні я обстежив одну з харківських шкіл. У 5% дітей виявили антитіла. Вони не хворіли. Якщо такі дослідження проводити надалі, цей відсоток зростатиме. З’ясувати це можна лише масовим тестуванням на антитіла (IgG — антитіла пам’яті). Навіщо це потрібно конкретній людині? Щоб розуміти свій статус. Я перехворів і вже, скоріш за все, не захворію. Я не є небезпечним для своїх літніх родичів, для пацієнтів. Я можу бути волонтером», — резюмує Волянський.

З повним текстом інтерв’ю можна ознайомитися за покликанням.