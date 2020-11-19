Обыски в музее Революции достоинства объяснили в СБУ. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n146726-obyski-v-muzee-revolucii-dostoinstva-obyasnili-v-sbu.html

Ракурс

Обыски в Национальном музее Революции достоинства в Киеве объяснили в Службе безопасности Украины.

В спецслужбе отметили, что их сотрудники осуществляют только «оперативное сопровождение» следственных действий в музее, а обыски проводит Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Отмечается, что правоохранители подозревают должностных лиц мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следователи считают, что руководство музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Впоследствии подрядчикам перечислили аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако оказалось, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. А большинство денег были потрачены не по назначению.

Напомним, 19 ноября в помещениях Национального музея Революции достоинства сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины устроили обыски. В полиции Киева убеждали, что действовали по постановлению суда.

Генеральный директор музея Игорь Пошивайло также заявил, что силовики утром также устроили обыск в его доме. Во время следственных действий были изъяты носители информации и документация по финансово-хозяйственной деятельности.