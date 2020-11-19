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Ракурс
Обыски в музее. Фото: музей Революции Достоинства в Facebook

Обыски в музее Революции достоинства устроили силовики (ФОТО)

19 ноя 2020, 12:28
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Обыски в помещениях Национального музея Революции достоинства 19 ноября устроили правоохранители.

Следственные действия проводят сотрудники следственного управления отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Нацполиции. Об этом сообщила администрация музея в Facebook.

Обыски в музее. Фото: музей Революции Достоинства в Facebook

Обыски в музее. Фото: музей Революции Достоинства в Facebook

А генеральный директор музея Игорь Пошивайло в Facebook написал, что сотрудники Службы безопасности Украины сегодня в 7.00 пришли к нему домой с обысками. Отмечается, что силовики изъяли носители информации и документацию по финансово-хозяйственной деятельности.


Между тем «Громадське» со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елену Гитлянскую, информирует, что СБУ «лишь помогает, а следствие ведет Национальная полиция Киева». А в пресс-службе столичной полиции подтвердили, что обыски проводят полицейские по постановлению суда.

Напомним, правоохранители обыскивали служебные помещения «Укрзализныци» в Виннице и Киеве поскольку разоблачили коррупционную схему, в результате которой государству был нанесен ущерб почти на 12 млн грн.

Источник: Ракурс


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