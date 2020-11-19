Обшуки в музеї. Фото: музей Революції гідності у Facebook

https://racurs.ua/ua/n146716-obshuky-v-muzeyi-revoluciyi-gidnosti-vlashtuvaly-sylovyky-foto.html

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Обшуки у приміщеннях Національного музею Революції гідності 19 листопада влаштували правоохоронці.

Слідчі дії проводять співробітники слідчого управління відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Нацполіції. Про це повідомила адміністрація музею у Facebook.

А генеральний директор музею Ігор Пошивайло у Facebook написав, що співробітники Служби безпеки України сьогодні о 7.00 прийшли до нього додому з обшуками. Зазначається, що силовики вилучили носії інформації та документацію по фінансово-господарській діяльності.

Тим часом «Громадське» із посиланням на речницю Служби безпеки України Олену Гітлянську інформує, що СБУ «лише допомагає, слідство веде Національна поліція Києва». А в прес-службі столичної поліції підтвердили, що обшуки проводять поліцейські за ухвалою суду.

Нагадаємо, правоохоронці обшукували службові приміщення «Укрзалізниці» у Вінниці та Києві оскільки викрили корупційну схему, внаслідок якої державі було завдано збитків на майже 12 млн грн.