113 млн дол. заплатить Apple через штучне вповільнення старих айфонів. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n146714-113-mln-dol-zaplatyt-apple-cherez-shtuchne-vpovilnennya-staryh-ayfoniv.html

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Apple, американська технологічна компанія, виплатить 113 млн дол. через штучне уповільнення старих айфонів.

Відшкодування виплатять 33 штатам, аби вони відкликали судовий позов.

Влада звинувачує компанію у навмисному уповільненні процесорів старих моделей телефонів, щоб замаскувати проблеми з акумуляторами. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Судову коаліцію сформували 33 штати та федеральний округ Колумбія. Вони звинувачують Apple в тому, що у 2016 році компанія випустила оновлення до iPhone 6, 7 та SE, яке навмисно уповільнило процесори смартфонів, аби приховати технічні проблеми з акумуляторами.

Такі дії, на думку позивачів, порушили права споживачів та стимулювали купівлю нових айфонів. Представники штатів наголошують, що компанія мала замінити проблемні акумулятори відповідно до умов гарантійного обслуговування.

За умовами угоди, компанія погодилася виплатити 113 млн дол. компенсацій та в майбутньому «правдиво інформувати» про зміни у системі живлення айфонів. Найбільшу компенсацію — 24,6 млн дол. — отримає Каліфорнія, в якій розташовані центральні офіси Apple.

Представники штатів повідомили, що ці кошти підуть на фінансування нових розслідувань.

Нагадаємо, Apple 10 листопада офіційно представила лінійку своїх оновлених продуктів. Йдеться про «швидкий і тихий» ноутбук MacBook Air, компактний комп’ютер Mac mini та нову операційну систему macOS Big Sur.