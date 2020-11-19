Ще одна вакцина від коронавірусу успішно пройшла випробування. Фото: Главком

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Ракурс

Вакцина від коронавірусу, яка розроблена британською компанією AstraZeneca, успішно пройшла другу фазу клінічних випробувань.

Випробування препарату AZD1222 проводилися не тільки за участю молодих добровольців, а й літніх жителів Великої Британії. В експерименті брали участь 560 британців, половина з яких була пенсіонерами у віці від 70 років і старше. Результат дослідження опублікували в медичному журналі the Lancet, повідомляє Reuters.

Дослідження тривали з кінця травня до початку серпня. У ході випробувань розробники переконалися, що їхній препарат безпечний для здорових літніх людей. Далі науковці намагалися з’ясувати, чи безпечна вакцина для пенсіонерів.

За словами професора Оксфордського університету Сари Гілберт, літні люди переносили цю вакцину так само добре або навіть краще, ніж молоді особи. Пенсіонери відчували лише відносно м’які побічні ефекти — запаморочення після ін'єкції або почервоніння шкіри в точці уколу. Зазначається, що кількість антитіл в організмі літніх людей як після однієї, так і двох доз вакцини була в середньому схожою тим, наскільки активно імунітет молодих людей реагує на AZD1222.

В кінцевому підсумку імунітет всіх учасників дослідів, крім одного, почав виробляти антитіла. Їхня кількість була порівняно такою, як і в людей, які побороли коронавірус.

Нагадаємо, американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від коронавірусної хвороби COVID-19, за попередніми даними, становить 94,5%. Раніше про подібні результати звітувала компанія Pfizer.