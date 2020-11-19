Карантин позбавив роботи 300 тис. «креативних» українців — Ткаченко

https://racurs.ua/ua/n146712-karantyn-pozbavyv-roboty-300-tys-kreatyvnyh-ukrayinciv-tkachenko.html

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Пандемія коронавірусу позбавила роботи 300 тис. українців, які були задіяні в креативній індустрії. Загалом ця галузь зазнала збитків на 3 млрд дол. у зв’язку з епідемією коронавірусу та запровадження карантинних обмежень.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час міжнародного форуму «Креативна Україна», який 19 листопада розпочався у Києві.

До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати — 3 млрд дол., це 2% ВВП і ще 300 тис. робочих місць. Якщо ми будемо продовжувати в той самий спосіб, нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна третина людей, які втратять роботу, — повідомив Ткаченко.

За словами міністра, наразі державні інвестиції, залучені в креативну індустрію, втрачаються та марнуються, оскільки немає глядача та слухача.

Якщо продовжити рухатися цим шляхом, то держава прийде в нікуди, змарнувавши кошти платників податків, — наголосив Ткаченко.

На думку очільника Мінкульту, держава повинна сфокусуватись на розвитку і грантах для інституційної підтримки креативних індустрій.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався форум «Креативна Україна», який через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів.