Карантин лишил работы 300 тыс. «креативных» украинцев — Ткаченко

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Пандемия коронавируса лишила работы 300 тыс. украинцев, которые были задействованы в креативной индустрии. В целом эта отрасль понесла убытки на 3 млрд долл. в связи с эпидемией коронавируса и введением карантинных ограничений.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ходе выступления на международном форуме «Креативная Украины», который 19 ноября стартовал в Киеве.

К чему привел карантин, если мы говорим о креативной экономике? Потери — 3 млрд долл., Это 2% ВВП и еще 300 тыс. рабочих мест. Если мы будем продолжать таким же образом, нас ждет перспектива не очень утешительная: 10% потери ВВП или одна треть людей, которые потеряют работу, — сообщил Ткаченко.

По словам министра, в настоящее время государственные инвестиции, привлеченные в креативную индустрию, теряются, поскольку нет зрителя и слушателя.

Если продолжить двигаться по этому пути, то государство придет в никуда, потеряв средства налогоплательщиков, — отметил Ткаченко.

По мнению главы Минкульта, Украины должна сфокусироваться на развитии и грантах для институциональной поддержки креативных индустрий.

Напомним, сегодня в Киеве начался форум «Креативная Украина», который из-за пандемии впервые происходит с сочетанием оффлайн и онлайн форматов выступлений.