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Ракурс
Поддержка креативных индустрий — Зеленский подписал закон. Фото: pixabay

Поддержка креативных индустрий — Зеленский подписал закон

13 июл 2020, 14:42
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Владимир Зеленский, президент Украины подписал закон о поддержке креативных индустрий. Этот законопроект Рада приняла во втором чтении 16 июня.

Закон предусматривает государственную поддержку культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса, пострадавших в связи с действием коронавирусного карантина. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Закон устанавливает уменьшение арендной платы учреждениями культуры. Также законопроект предусматривает, что до 31 декабря 2020 господдержка кинематографии может осуществляться в форме предоставления субсидий на развитие кинопроекта: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100%.


Теперь Кабинет министров в течение месяца должен разработать и утвердить порядок и условия предоставления господдержки кинематографии в форме государственной субсидии на развитие кинопроекта. Также правительство должно утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, но которые не являются арендой.

Напомним, ранее экс-политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов получил 25 млн грн из бюджета на съемки своего фильма «Носорог».

Источник: Ракурс


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