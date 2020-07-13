Підтримка креативних індустрій — Зеленський підписав закон. Фото: pixabay

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про підтримку креативних індустрій. Цей законопроект Рада ухвалила у другому читанні 16 червня.

Закон передбачає державну підтримку культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу, які постраждали у зв’язку з дією коронавірусного карантину. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Закон встановлює зменшення орендної плати закладами культури.

Також законопроект передбачає, що до 31 грудня 2020 року держпідтримка кінематографії може здійснюватися у формі надання субсидії на розвиток кінопроекту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.

Тепер Кабінет міністрів упродовж місяця має розробити та затвердити порядок та умови надання держпідтримки кінематографії у формі державної субсидії на розвиток кінопроекту. Також уряд має затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними й комунальними закладами культури, що не є орендою.

Нагадаємо, раніше екс-політв'язень та український режисер Олег Сенцов отримав 25 млн грн із бюджету на зйомки свого фільму «Носоріг».