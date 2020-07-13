Нові «темники» роздали «слугам народу» до річниці монобільшості

Слуга Народу. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n141045-novi-temnyky-rozdaly-slugam-narodu-z-nagody-richnyci-monobilshosti.html

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«Слуги народу» отримали нові рекомендації щодо коментування річниці створення монобільшості у парламенті.

Депутатам від президентської фракції СН пропонується акцентувати увагу на кількості ухвалених законопроектів і активній боротьбі з коронавірусом у своїх коментарях для ЗМІ. Про це повідомляє LB.ua.

«Слугам» рекомендують запевняти у тому, що монобільшість увійде в історію через найбільші випробування за часів незалежної України. Найбільшими досягненнями у документі пропонують називати швидкість ухвалення законопроектів та їх кількість.

Окрім того, акценти слід робити на нібито успішній боротьбі з корупцією та офшорами, на створенні прозорих ринків і децентралізації. Нардепам рекомендують згадувати подолання «поправкового спаму», а також те, що Рада продовжувала працювати попри коронавірус — у масках та рукавичках.

Серед мінусів депутатам радять говорити про втрату швидкості ухвалення законопроектів, але зауважувати, що це є лише ознакою ретельної роботи над ними.

Верховна Рада дев’ятого скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року. Того ж дня було оголошено про створення монобільшості «Слуги народу».

Нагадаємо, згідно з дослідженням Комітету виборців України (КВУ), вже в березні 2020 року монобільшість провалила 70% голосувань у Раді.