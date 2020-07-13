Новые «темники» раздали «слугам народа» к годовщине монобольшинства

Слуга народа. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n141045-novye-temniki-razdali-slugam-naroda-po-sluchau-godovschiny-monobolshinstva.html

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«Слуги народа» получили новые рекомендации по комментированию годовщины создания монобольшинства в парламенте.

Депутатам от президентской фракции СН предлагается акцентировать внимание на количестве принятых законопроектов и активной борьбе с коронавирусом в своих комментариях для СМИ. Об этом сообщает LB.ua.

«Слугам» рекомендуют уверять в том, что монобольшинство войдет в историю из-за самых тяжелых испытаний за время независимой Украины. Крупнейшими достижениями в документе предлагают называть скорость принятия законопроектов и их количество.

Кроме того, следует отмечать якобы успешную борьбу с коррупцией и офшорами, создание прозрачных рынков и децентрализацию. Нардепам рекомендуют вспоминать преодоление «поправочного спама», а также то, что Рада продолжала работать, несмотря на коронавирус — в масках и перчатках.

Среди минусов депутатам советуют говорить о потере скорости принятия законопроектов, но уточнять, что это является лишь признаком тщательной работы над ними.

Верховная Рада девятого созыва начала работу 29 августа 2019 года. В тот же день было объявлено о создании монобольшинства «Слуги народа».

Напомним, согласно исследованию Комитета избирателей Украины (КИУ), уже в марте 2020 года монобольшинство провалило 70% голосований в Раде.